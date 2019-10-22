Европейцы перечислили слабые места еще "зеленого" политика

Украинский лидер Владимир Зеленский на крючке у европейцев, они не сводят глаз с нового президента. И надо признать его политика настораживает представителей Старого Света.

Так, вице-президент Комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел сравнила поведение главы государства с диктатурой. Политик отметила, что ЕП, в первую очередь, ждет от Зеленского реформ.

Да и народ, который голосовал за него, в комике видел человека, жаждущего перемен. Однако на деле оказалось, что Владимир Александрович повторяет слова прежней власти.

Поэтому гарант нуждается в контроле, полагает Крамон-Таубадел, а страна, которой он руководит, – в "механизме сдерживания и противовеса".

"В противном случае он может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор", – цитирует евродепутата Интерфакс-Украина.

Однако вышеперечисленные принципы, заключила она, противоречат демократии.