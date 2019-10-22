Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело о служебной халатности экс-президента Петра Порошенко.
Как сообщают "Украинские новости", уголовное производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда страны. НАБУ займется расследованием возможного взяточничества, халатности, растраты государственных средств и государственной измены бывшего главы Незалежной.
Ранее сообщалось, что прокуратура Панамы прекратила уголовное преследование Порошенко за отсутствием состава преступления.
На борту – 33 человека
Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний