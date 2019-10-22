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В Киеве против Порошенко начали антикоррупционное расследование

В Киеве против Порошенко начали новое расследование
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Дела бывшего главы Незалежной продолжают запутываться

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело о служебной халатности экс-президента Петра Порошенко. 

Как сообщают "Украинские новости", уголовное производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда страны. НАБУ займется расследованием возможного взяточничества, халатности, растраты государственных средств и государственной измены бывшего главы Незалежной.

Ранее сообщалось, что прокуратура Панамы прекратила уголовное преследование Порошенко за отсутствием состава преступления.

Валентина МАЙОРОВА
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