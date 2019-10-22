Украинцы подыгрывают интересам американцев в энергетическом вопросе

У Киева есть только два канала, по которому он ведет переговоры по газу с Москвой. К такому выводу пришел политический аналитик Алексей Калиниченко.

По его словам, официальный канал – это руководство "Нафтогаза" и другие местные чиновники. Однако пока у главы украинской компании Андрея Коболева ничего не выходит, считает эксперт.

"Время уходит, у Коболева & Co ничего не получается, поэтому подключились структуры ЕС", – пишет он в блоге на сайте "Корреспондента".

Автор напомнил, что третий раунд переговоров прошел в Брюсселе 19 сентября, "но, как говорится, пока воз и ныне там". До сих пор, отмечает Калиниченко, "непонятны даже контуры возможной сделки, не говоря уже о конкретике". Зато он нашел, в чем корень зла в создавшейся патовой ситуации.

"Одна из причин в том, что руководство "Нафтогаза" откровенно подыгрывает интересам США (вспомните, куда Коболев отправил свою премию), а американцы не дали разрешения договариваться с Россией по газу", – констатирует эксперт.

Вторым переговорным каналом он назвал лидера движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который еще в марте смог договориться с российскими властями о скидке в 20% при условии, что Киев будет закупать газ напрямую у "Газпрома".

Калиниченко считает, что наихудший сценарий для Незалежной будет тот, когда стороны не придут к согласию, и украинская сторона останется и без транзита, и без газа. А последнего может и не хватить на всю зиму.

