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Жена Зеленского оскорбила императора Японии

Жена Зеленского оскорбила императора Японии
Владимир Зеленский с супругой. Фото: president.gov.ua
продолжениеУкраина выполнила обязательства для "нормандского саммита"
Первая леди Украины грубо нарушила традиции

Пользователи Сети раскритиковали наряд супруги украинского президента Елены Зеленской, выбранный ею для приема у императора Японии Нарухито.

Первая леди Украины предстала в платье в пол и перчатках лимонного цвета. В комментариях отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в Японии могут использовать только члены императорской семьи.

"В Японии желтый цвет – только для монархических особ, стыдно об этом не знать", "А ничего что вы оскорбили императора своей одеждой?", "Желтый цвет – это проявление неуважения к императорской семье. Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии", "Грубейшее нарушение дипломатического этикета. Вы продемонстрировали глубочайшее неуважение к традициям государства, в которое прибыли представлять Украину", "Очередное невежество от президента и первой леди. Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии",

возмутились подписчики Елены в Instagram.

В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов, которая сохранилась до нынешних времен.Так, например, одежду сумахового цвета (оттенок коричневого) мог носить лишь император, и традиция красить его церемониальный наряд в этот цвет сохранилась до сих пор.

Карина СИРАЗОВА
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