Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев добился согласия от МВФ

Киев добился согласия от МВФ
Фото: www.globallookpress.com
Незалежной срочно нужен новый кредит

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется на Украину в начале ноября. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

По его словам, делегация Незалежной в течение недели уговаривала руководство Фонда не ставить на Киеве крест. В результате МВФ согласился вновь отправить на Украину свою миссию, которая должна будет попытаться согласовать с Киевом параметры новой трехлетней программы кредитования.

"Через две недели коллеги из МВФ … приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", – рассказал об итогах переговоров Гончарук в Facebook.

Ранее миссия МВФ покинула Киев, указав, что украинская сторона не выполнила ряд обязательств. В частности, западных финансистов не устроил проект бюджета, поступивший в Раду, а также скорость проведения реформ в различных областях.

По данным Минфина Украины, на 31 июля 2019 г. государственный и гарантированный государством долг Незалежной составлял $82,4 млрд. Чтобы его выплачивать, Киеву срочно нужен новый кредит.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей