Незалежной срочно нужен новый кредит

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется на Украину в начале ноября. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

По его словам, делегация Незалежной в течение недели уговаривала руководство Фонда не ставить на Киеве крест. В результате МВФ согласился вновь отправить на Украину свою миссию, которая должна будет попытаться согласовать с Киевом параметры новой трехлетней программы кредитования.

"Через две недели коллеги из МВФ … приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", – рассказал об итогах переговоров Гончарук в Facebook.

Ранее миссия МВФ покинула Киев, указав, что украинская сторона не выполнила ряд обязательств. В частности, западных финансистов не устроил проект бюджета, поступивший в Раду, а также скорость проведения реформ в различных областях.

По данным Минфина Украины, на 31 июля 2019 г. государственный и гарантированный государством долг Незалежной составлял $82,4 млрд. Чтобы его выплачивать, Киеву срочно нужен новый кредит.