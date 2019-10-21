Бывший участник КВН из Донецка и товарищ Зеленского по "Кварталу 95" будет реинтегрировать мятежный регион в Незалежную

В команде президента Украины Владимира Зеленского появился новый, он же старый партнер: актер и бывший тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Новостью об этом сам экс-кавээнщик со стажем с радостью поделился на своей странице в Facebook.

"Начинаю неделю на новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов огромное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", – написал уроженец Донецка и приложил фотографию удостоверения.

Напомним, пан Сивохо баллотировался в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" в одномандатном округе № 49 в Донецкой области, но проиграл представителю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерию Гнатенко.

Еще необходимо добавить, что он играл в таких командах КВН, как Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), "Дрим-Тим", Сборная СНГ и Сборная XX века. Около 30 лет сотрудничал с различными украинскими телеканалами в качестве ведущего, редактора и продюсера. По информации "112", работал креативным продюсером студии "Квартал 95", также был творческим директором Украинской телерадиокомпании. Проект "Лига смеха" он покинул в 2017 г. из-за проблем со здоровьем.

Пользователи интернета весьма бурно отреагировали на назначении 50-летнего несостоявшегося парламентария пана Сивохи в СНБО по вопросам Донбасса (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Раду может перенести с Банковой в здание цирка пора?", "Это какой-то сюр. А Алину Гросу будет министром обороны?", "Там ещё полный состав 95-го не пристроен...одних авторов 70 человек...", "это жесть))) Зачем??? зачем лезть туда, где вы ничего не смыслите? Даже уже не смешно...", "Теперь за Донбасс я спокойна)))", "Надеюсь, что ситуация с финансированием угольных шахт наладится", "Как в лесу чем дальше тем смешнее", "Цирк,да и только....", "Лицедеями нет здоровья рулить, а вот на гос должность прям второе дыхание открылось", "Алохо Сивоха!".

