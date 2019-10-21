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Киев пообещал отомстить ПАСЕ за возвращение России

Киев пообещал
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы готовят ответные меры своим противникам, позволившим россиянам снова работать в организации

Киев уверяет, что в Парламентской ассамблее Совета Европы почувствовали отсутствие на осенней сессии украинской делегации, но необходимо еще больнее сделать всем, кто делает больно Незалежной. Об этом заявил сегодня вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"В ПАСЕ очень заметили отсутствие украинской делегации, они не ожидали, потому что думали, что мы не сможем как-то ответить. Но нам, кроме каких-то ярких шагов как демарши, нам необходима монотонная системная работа, которая делает больно тем, кто сделал больно нам. И эта работа ведется, мы свой интерес защищаем", – сказал пан Кулеба в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

Осенняя сессия Ассамблеи проходила с 30 сентября по 4 октября. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально бойкотировала свое участие в ней из-за возвращения России. Украинцы объявили, что продолжит консультации с партнерами в Ассамблее в кулуарах. Ряд делегатов из дружественных Незалежной прибалтийских стран также отказались участвовать в сессии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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