В Полтавской области рухнул вертолет Robinson 44

Скончался экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, летевший из Киева в Полтавскую область. Бывший чиновник, по предварительным данным, был за штурвалом самодельного летательного аппарата.

О гибели Кутового сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники. Однако Госслужба Украины по ЧС, рассказавшая об авиакатастрофе в Facebook, не уточнила имени погибшего.