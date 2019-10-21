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В авиакатастрофе погиб экс-министр Украины

В Полтавской области рухнул вертолет Robinson 44

Скончался экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, летевший из Киева в Полтавскую область. Бывший чиновник, по предварительным данным, был за штурвалом самодельного летательного аппарата.

О гибели Кутового сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники. Однако Госслужба Украины по ЧС, рассказавшая об авиакатастрофе в Facebook, не уточнила имени погибшего. 

Полина ИВАНОВА
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