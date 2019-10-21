Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Скончался экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, летевший из Киева в Полтавскую область. Бывший чиновник, по предварительным данным, был за штурвалом самодельного летательного аппарата.
О гибели Кутового сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники. Однако Госслужба Украины по ЧС, рассказавшая об авиакатастрофе в Facebook, не уточнила имени погибшего.
По первой нитке газопровода топливо уже пустили
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения