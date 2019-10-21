Украинской стороне отчетливо дали понять, что до встречи в нормандском формате Зеленскому еще много чего нужно сделать

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе нет иного формата, кроме как выполнения минских соглашений, в том числе включение "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. К такому выводу пришли президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа.

Стороны подчеркнули "безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса", сообщает пресс-служба Кремля.



"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"", – говорится в сообщении.

Что касается возможности проведения очередного саммита лидеров "нормандской четверки" – Франции, России, Германии и Украины, – Путин "вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки". Как следует из релиза, Москва и Париж условились, что "соответствующая работа будет продолжена" помощниками глав государств и министерствами иностранных дел.

По ходу разговора президенты также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где проводит спецоперацию Турцию против курдских формирований. Путин и Макрон считают, что необходимо уважать суверенитет САР и территориальную целостность этого государства.

