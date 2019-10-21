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В вопросе урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе нет иного формата, кроме как выполнения минских соглашений, в том числе включение "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. К такому выводу пришли президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа.
Стороны подчеркнули "безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения
внутриукраинского кризиса", сообщает пресс-служба Кремля.
"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"", – говорится в сообщении.
Что касается возможности проведения очередного саммита лидеров "нормандской четверки" – Франции, России, Германии и Украины, – Путин "вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки". Как следует из релиза, Москва и Париж условились, что "соответствующая работа будет продолжена" помощниками глав государств и министерствами иностранных дел.
По ходу разговора президенты также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где проводит спецоперацию Турцию против курдских формирований. Путин и Макрон считают, что необходимо уважать суверенитет САР и территориальную целостность этого государства.
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