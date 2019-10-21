Решение германского МИД оценили как вставание на колени перед Россией

Министерство иностранных дел ФРГ выступило против того, чтобы Бундестаг признавал голодомор геноцидом украинского народа. Об этом заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц.

Отметим, что Петиционной комитет парламента Германии на открытом заседании в понедельник, 21 октября, рассмотрел обращение о признании голода 1932-33 годов, который охватил многие республики СССР, геноцидом исключительно украинцев.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", – сказал Фаатц в интервью Deutsche Welle.

Он напомнил, что депутаты двух предыдущих созывов Бундестага уже рассматривали подобные петиции, однако и тогда германский МИД отреагировал на них такими же аргументами. И вот сделал это снова.

"Я считаю такую аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", – подчеркнул представитель петиционного комитета.

По его мнению, решение дипведомства означает "стать на колени перед Россией", поскольку никто в официальном Берлине "не хочет создавать новые темы для конфронтации" с Москвой.

Фаатц спрогнозировал, что сегодня петиционной комитет может не передать соответствующее обращение граждан в МИД, а отклонит его. При этом противники такого решения, вероятно, подадут заявку на то, чтобы проголосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом, однако большинства для ее принятия не найдется, полагает он.