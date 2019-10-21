Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Министерство иностранных дел ФРГ выступило против того, чтобы Бундестаг признавал голодомор геноцидом украинского народа. Об этом заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц.
Отметим, что Петиционной комитет парламента Германии на открытом заседании в понедельник, 21 октября, рассмотрел обращение о признании голода 1932-33 годов, который охватил многие республики СССР, геноцидом исключительно украинцев.
"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", – сказал Фаатц в интервью Deutsche Welle.
Он напомнил, что депутаты двух предыдущих созывов Бундестага уже рассматривали подобные петиции, однако и тогда германский МИД отреагировал на них такими же аргументами. И вот сделал это снова.
"Я считаю такую аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", – подчеркнул представитель петиционного комитета.
По его мнению, решение дипведомства означает "стать на колени перед Россией", поскольку никто в официальном Берлине "не хочет создавать новые темы для конфронтации" с Москвой.
Фаатц спрогнозировал, что сегодня петиционной комитет может не передать соответствующее обращение граждан в МИД, а отклонит его. При этом противники такого решения, вероятно, подадут заявку на то, чтобы проголосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом, однако большинства для ее принятия не найдется, полагает он.
По первой нитке газопровода топливо уже пустили
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения