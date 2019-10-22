В Лисичанске объявлено чрезвычайное положение

Больницы и роддома закрыты

Режим чрезвычайной ситуации государственного уровня введен в городе Лисичанск, расположенном в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины. В населенном пункте уже пятые сутки полностью отключено водоснабжение. Такое решение приняла компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) после того, как местный водоканал задолжал за электроэнергию 168 млн гривен.

Глава "Лисичанскводоканала" Виктор Францов задолженность признал, но заявил, что у предприятия "нет возможности" платить деньги "ЛЭО", говорится на сайте горсовета Лисичанска.

Без воды оказались более 100 тысяч жителей Лисичанска и пригорода. В городе пришлось закрыть больницы, отменив все плановые операции. Закрыт роддом – женщин направляют в соседний Северодонецк. В школах объявлены досрочные каникулы.

Городская администрация требует возобновить услуги по водоснабжению и водоотведению и пишет письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и прочим должностным лицам. Но, по словам депутата местного горсовета Юлии Машуты, проблема не в том, что нет денег: "Область даст миллион. Плюс город 500 тыс. грн. Плюс должны заплатить угольщики 500 тыс.", – передает издание "Час Пик". Дело в том, что в отношении ЛЭО решается вопрос о банкротстве, поэтому его счета арестованы. Пока будут идти все бюрократические процедуры, люди останутся без воды.