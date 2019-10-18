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Украинцы рассчитывают на дешевый газ из России

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПоявилось тайное письмо штаба Зеленского по "формуле Штайнмайера"
Киев прописал Москве условия для снижения стоимости голубого топлива

Украинцев обозвали "халявщиками во всей своей красе" после слов исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он заявил, что Киев может выбить двадцатипроцентную скидку на российский газ даже без подписания транзитного соглашения с Россией.

Таким образом в длинном посте в Facebook Витренко согласился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, который ранее сообщил о возможной цене голубого топлива для Незалежной. Затем украинец продиктовал свое условие для дешевого газа из РФ. 

"Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке",

отметил Виренко, прописав еще несколько пунктов для снижения цены. Например, стоит послушать европейцев и перенести точки подачи газа на границу между странами. 

Своим выпадом в сторону топливного монополиса РФ глава энергетической компании шокировал россиян. Они, в свою очередь, придумали несколько вариантов, как поставить Киев на место.  

"Вот надо запаять эту украиньску трубу наглухо. И пусть покупают реверс", "Если Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума... Пусть сжиженный газ с Луны возят, а не у "агрессора" покупают", "Зачем им газ – будут скакать и согреются", – предложили читатели RT. 

Напомним, в пятницу, 18 октября, Витренко рассказал о готовящихся исках против "Газпрома" на $11 млрд. за возможное прекращение транзита.

Ксения АНДРЕЕВА
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