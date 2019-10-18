Документ был одобрен украинской стороной еще четыре месяца назад

Киев дал согласие рассмотреть "формулу Штайнмайера" об урегулировании конфликта в Донбассе летом текущего года в ходе консультаций дипломатических советников государств "нормандской четверки". Это следует из письма главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, оказавшегося в распоряжении издания "Новое время" и обнародованного в пятницу, 18 октября.

Послание, датированное 16 июля, адресовано представителю Украины в ТКГ, второму президенту Незалежной Леониду Кучме. В нем отмечается, что страны согласовали документ под названием "Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами". В частности указывается, что участники "нормандского формата" обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", в том числе "формулу Штайнмайера".

Перечислены и "шаги", а именно: обеспечить разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, договориться относительно "хлебного перемирия", разработать план восстановления социально-экономических связей.

Напомним, 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм закрепления за мятежным регионом особого статуса на временной основе в день местных выборов и на постоянной после их признания ОБСЕ. Также в документе есть пункт, посвященный амнистии. Тогда же стороны согласовали график разведения войск с 7 октября, однако украинские националисты и радикалы сорвали этот процесс.

Теперь Киев хочет к нему вернуться лишь после семи дней тишины на линии разграничения. Москва обвиняет власти Незалежной в саботаже исполнения "формулы Штайнмайера" при полном отсутствии политической воли.

