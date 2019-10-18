Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Опубликовано письмо команды Зеленского по согласованной "формуле Штайнмайера"

Появилось тайное письмо штаба Зеленского по
Фото: www.globallookpress.com
Документ был одобрен украинской стороной еще четыре месяца назад

Киев дал согласие рассмотреть "формулу Штайнмайера" об урегулировании конфликта в Донбассе летом текущего года в ходе консультаций дипломатических советников государств "нормандской четверки". Это следует из письма главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, оказавшегося в распоряжении издания "Новое время" и обнародованного в пятницу, 18 октября.

Послание, датированное 16 июля, адресовано представителю Украины в ТКГ, второму президенту Незалежной Леониду Кучме. В нем отмечается, что страны согласовали документ под названием "Шаги, которые должны быть осуществлены сторонами". В частности указывается, что участники "нормандского формата" обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", в том числе "формулу Штайнмайера".

Перечислены и "шаги", а именно: обеспечить разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской, договориться относительно "хлебного перемирия", разработать план восстановления социально-экономических связей.

Напомним, 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера", которая определяет механизм закрепления за мятежным регионом особого статуса на временной основе в день местных выборов и на постоянной после их признания ОБСЕ. Также в документе есть пункт, посвященный амнистии. Тогда же стороны согласовали график разведения войск с 7 октября, однако украинские националисты и радикалы сорвали этот процесс.

Теперь Киев хочет к нему вернуться лишь после семи дней тишины на линии разграничения. Москва обвиняет власти Незалежной в саботаже исполнения "формулы Штайнмайера" при полном отсутствии политической воли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей