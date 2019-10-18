Новой власти Незалежной указали на замороженные законопроекты по урегулированию конфликта в шахтерском крае

Киев вводит в заблуждение мировую общественность, публично заявляя о принятом украинской властью законе об амнистии для участников вооруженного конфликта в Донбассе. На это обратили внимание как в Донецке, так и в Луганске.

Напомним, ранее в пятницу, 18 октября, в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Незалежная уже приняла все необходимые законы для амнистии в рамках выполнения Минских соглашений. По его словам, она начнет применяться лишь после того, как на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса пройдут местные выборы. Однако, подчеркнул пан Боднар, решение о применении или неприменении амнистии принимается судом, сообщает Deutsche Welle.

Между тем, омбудсмен ДНР Дарья Морозова указывает новым деятелям Незалежной, что единственный законопроект об амнистии принят Радой еще в 2014 г., аккурат до первых после госпереворота парламентских выборов. И с тех пор документ не завизировал ни бывший президент страны Петр Порошенко, ни нынешний лидер нации Владимир Зеленский, отметила она.

"Помимо этого мы слышим, что добавляется очень много новых условий к этой амнистии. В любом случае, даже та амнистия, которую они приняли якобы в 2014 г., не была согласована с нами, с нашими представителями в Минске, поэтому она категорически не подходит для жителей Донбасса и просто не может быть применена к нам", – цитирует телеканал "Звезда" Морозову.

Аналогичную точку зрения высказал представитель ЛНР в политической группе на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он утверждает, что ситуация по этому вопросу не претерпела изменений с сентября 2014-го. Принятый тогда законопроект не был подписан президентом, более того, он вообще "потерян" тогдашним спикером парламента Александром Турчиновым, уточнил представитель Луганска.

"Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом "готовится на подпись"... В этом заявлении (Боднаря) нет ничего нового, просто новая власть достала методички Порошенко и повторяет за ним, что мы "уже все выполнили", – написал Мирошник в Facebook.

