Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев выразил очередной протест новому гумконвою России в Донбасс

Украинцев взбесил очередной российский гумконвой в Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
Помощь РФ жителям шахтерского края заставляла истерить команду Порошенко и не дает покоя штабу Зе

Киев выразил протест Москве по поводу направленного гуманитарного конвоя в Донбасс, который народные республики приняли накануне, 17 октября. Об этом сегодня заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", – написала украинка у себя в Twitter.


Таким образом новая гвардия властей Незалежной след в след идет по стопам старой.

Накануне представители МЧС ДНР сообщили, что приняли от коллег Российской Федерации 87-й по счету гуманитарный конвой. В его составе находились детские продуктовые наборы в количестве 48 тыс. штук, пишет РИА "Новости". По данным агентства ЛИЦ, в ЛНР прибыли вчера 11 автомобилей российских спасателей, доставивших 154,94 т. груза с продуктовыми детскими наборами от рождения до трех лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей