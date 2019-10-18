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Киев выразил протест Москве по поводу направленного гуманитарного конвоя в Донбасс, который народные республики приняли накануне, 17 октября. Об этом сегодня заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", – написала украинка у себя в Twitter.
Направили #РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 18, 2019
Таким образом новая гвардия властей Незалежной след в след идет по стопам старой.Накануне представители МЧС ДНР сообщили, что приняли от коллег Российской Федерации 87-й по счету гуманитарный конвой. В его составе находились детские продуктовые наборы в количестве 48 тыс. штук, пишет РИА "Новости". По данным агентства ЛИЦ, в ЛНР прибыли вчера 11 автомобилей российских спасателей, доставивших 154,94 т. груза с продуктовыми детскими наборами от рождения до трех лет.
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