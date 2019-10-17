Зеленский перенял "эстафету" у Порошенко в вопросе решения судьбы Донбасса

Новые власти Украины специально придумывают какие-то дополнительные условия, чтобы в результате отказаться от выполнения "формулы Штайнмайера" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил сегодня постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назаседании постсовета организации.

"Переняв "эстафету", новые украинские власти, похоже, действуют по принципу "шаг вперед – два назад". То согласовывают "формулу Штайнмайера", то заявляют, что будут решать судьбу Донбасса без учета мнения его представителей", – цитирует РИА "Новости" российского постпреда.

Он отметил, как под давлением радикалов в команде действующего лидера страны Владимира Зеленского "начинают выдумывать дополнительные условия, чтобы, в конечном счете, уклониться от имплементации этой формулы".

Постпред сообщил, что в районах Золотого и Петровского, где ВСУ сорвали разведение сторон, согласно "формуле Штайнмайера", наоборот, украинские военные укрепляют свои позиции "за счет техники и личного состава". По данным Специальной мониторинговой миссии, с 7 октября в Золотом "активно "трудится" инженерная техника, создаются фортификационные сооружения", на севере населенного пункта "выкопаны новые траншеи, установлены укрепленные барьеры и новые мины", а вПетровском резко возросло количество обстрелов, рассказал он.

Наконец, стало известно, откуда у Зеленского и его окружения появились эти "семь дней тишины", выдвинутые Киевом для начала отвода войск. Оказывается, это из примера истории такого же развода сил в станице Луганской. Как объяснил Лукашевич, в течение 3 лет внутри этого участка СММ зафиксировала свыше 60 подтвержденных "семидневных периодов полной тишины".

"Ополченцы много раз запускали сигнальные ракеты о готовности к разведению. Тем не менее ВСУ к нему не приступали ровно до того момента, пока в Киеве не появилась политическая воля. Именно такая воля нужна сейчас в Петровском и Золотом", – резюмировал постпред РФ.

Если следовать темпами пана Порошенко, то отвода военных имени Зеленского от указанных пунктов жителям Донбасса стоит ждать году так к 2022-му.