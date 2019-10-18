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Украина получает электричество из России

Украина получает электричество из России
Фото: www.globallookpress.com
Без энергетической подпитки от соседа Незалежной не справиться

Киев хотел бы полностью интегрировать свою энергетическую систему в европейскую, но пока это невозможно. Это признал первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин. Со времен СССР Украина "запитана" на Россию, и даже за последние пять лет ничего не захотела менять в этом отношении.

"Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", – приводит слова Шубина URA.RU.

Он напомнил, что Украина объявила о прекращении закупок электроэнергии у РФ в 2015 году. Однако энергосистемы двух стран объединены "исторически", поэтому "технологические перетоки" электроэнергии по-прежнему осуществляются. 

В 2015 г. Киев отказался и от поставок газа из России. Однако по так называемому реверсу из Европы Незалежная получает тот же российский газ, только дороже.

Николай ВИКТОРОВ
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