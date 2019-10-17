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Украине выкатили условия для получения денег. Чтобы Всемирный банк выступил спонсором страны уже в начале 2020 года, ей следует начать распродажу земли, отметили в Министерстве финансов Незалежной.
Также акцент сделан на приватизации государственных предприятий, дабы "уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику", говорится на странице ведомства в Facebook.
Итак, требования гласят, что в Киеве по-прежнему должны помнить о госдолге, продолжить реформу корпоративного управления в госбанках и "внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров".
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