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Украину заставили выбирать между землей и деньгами

Украину заставили выбирать между землей и деньгами
Фото: www.globallookpress.com
Всемирный банк сообщил, когда Незалежная может претендовать на материальную помощь

Украине выкатили условия для получения денег. Чтобы Всемирный банк выступил спонсором страны уже в начале 2020 года, ей следует начать распродажу земли, отметили в Министерстве финансов Незалежной.

Также акцент сделан на приватизации государственных предприятий, дабы "уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику", говорится на странице ведомства в Facebook. 

Итак, требования гласят, что в Киеве по-прежнему должны помнить о госдолге, продолжить реформу корпоративного управления в госбанках и "внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров".

Ксения АНДРЕЕВА
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