Всемирный банк сообщил, когда Незалежная может претендовать на материальную помощь

Украине выкатили условия для получения денег. Чтобы Всемирный банк выступил спонсором страны уже в начале 2020 года, ей следует начать распродажу земли, отметили в Министерстве финансов Незалежной.

Также акцент сделан на приватизации государственных предприятий, дабы "уничтожить коррупцию и увеличить инвестиции в украинскую экономику", говорится на странице ведомства в Facebook.

Итак, требования гласят, что в Киеве по-прежнему должны помнить о госдолге, продолжить реформу корпоративного управления в госбанках и "внедрение оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров".