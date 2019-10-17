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Украинские патриоты строят планы по "возвращению" Кубани

Украинцы замахнулись на Кубань
Фото: www.globallookpress.com
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Депутаты парламента Незалежной создали межфракционное объединение, которое намерено вернуть жителей Кубани в этническое культурное украинство. Об этом сообщил член фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, специалист по резиновым изделиям для ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием", – написал человек, которому в 2014 г. жители Симферополя, набив физиономию, дали четко понять, как ему там "рады".

Возглавил это объединение сам пан Гончаренко.

В качестве доказательства серьезных намерений он разместил на странице фото обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на заседании о создании сообщества. Документ датирован 3 октября и в нем значатся 13 фамилий.

Помимо участника поджога антимайдановцев в Доме профсоюзов в Одессе, в обществе еще семь парламентариев от "Европейской солидарности", два – от партии "Голос", два представителя группы "За будущее", а также один внефракционный депутат.

Периодически среди украинских националистов и радикалов возникают идеи "отбить" у России некоторые ее регионы, в том числе Кубань. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мае 2017-го в ответ на такие призывы уже предложил послать на Украину "партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях", а также посоветовал соседям "не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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