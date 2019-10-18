Украина устоит в войне с Россией благодаря иностранным инструкторам

В Киеве даже не сомневаются в решимости Москвы

Вооруженные силы Украины отрабатывают отражение широкомасштабного вторжения России. Об этом заявил изданию "Тиждень" заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексей Таран. По его словам, "планы вполне очевидны".

Такие выводы сотрудник Генштаба сделал потому, что на границе с Украиной действительно собраны значительные силы российской армии. Однако называть это подготовкой к полномасштабному вторжению несколько опрометчиво. Скорее, Россия готова к любому сценарию и поддерживает свои части в боевой готовности.

Тем не менее Таран уверяет, что Россия готовит вторжение по всей границе Украины, и в частности на участках рядом с Белоруссией и Крымом. А в первую очередь агрессия наблюдается на линии соприкосновения в Донбассе, где, по мнению киевских властей, Москва контролирует непризнанные республики ДНР и ЛНР.

"Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно", – сказал Таран.

Замначальника Генштаба добавил, что у ВСУ был "очень дорогой учитель – война". Теперь украинские военные уделяют большее внимание подготовке подразделений, и в том числе под руководством американских, канадских и британских инструкторов.



