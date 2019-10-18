"Газпром" и Нафтогаз" обменялись ультиматумами по транзиту, Европа в ужасе

Украинский "Нафтогаз" готовит российскому "Газпрому" иски на $11 млрд. Данную сумму Киев намерен получить от Москвы в качестве компенсации за возможное прекращение транзита нашего газа. Об этом заявил сегодня исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита", – написал он в Facebook.

Украинец прицепил к посту скриншот статьи местного издания о громком заявлении, прозвучавшем ранее в пятницу, 18 октября, из Москвы. И действительно, из России громыхнуло: "Газпром" уведомил Незалежную и Евросоюз, что до заключения нового контракта на транзит стороны должны урегулировать все судебные споры.

Об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления российского монополиста Алексей Миллер, пишет RT. Он подчеркнул, что таких тяжб достаточно много, и добавил, что договор на доставку голубого топлива через украинскую ГТС заканчивается 31 декабря.

Где-то в Старом Свете нервно вздрогнули европейские потребители российского газа.

Одновременно сегодня стало известно о начале заполнения топливом первой ветки газопровода "Турецкий поток".

