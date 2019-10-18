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Офшоры Порошенко оказались происками российской пропаганды

Офшоры Порошенко оказались происками российской пропаганды
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Партия "Евросолидарность" защитила своего лидера

Украинские СМИ рассказывают небылицы про бывшего президента Петра Порошенко, действуя в русле российской пропаганды. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", которой руководит сам экс-глава Незалежной.

"Во время программы "Право на власть" ведущая Мосейчук позволила себе откровенное оговаривание пятого президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко", – возмутились однопартийцы.

В заявлении "Евросолидарности" указывается, что представителей партии не пригласили в студию телеканала "1+1", поэтому они не смогли сразу дать публичный отпор "пророссийской" журналистке.

"Отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала, который не гнушается методами авторитарной пропаганды в стиле русских "скабеевских" шоу", – заявили в партии Порошенко.

Ранее юрист Андрей Портнов, по инициативе которого на Украине заведено несколько уголовных дел в отношении Порошенко и его людей, сообщил, что экс-президент использовал Панаму для отмывания нелегальных доходов. Однако позже юристы Порошенко заявили, что дело закрыто.

Николай ВИКТОРОВ
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