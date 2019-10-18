Долги по зарплатам и по тарифам за ЖКХ довели жителей двух населенных пунктов Львовщины до чрезвычайного положения

Отсутствие отопления в городе Новый Роздол во Львовской области близко к тому, чтобы эту ситуацию власти признали "техногенной катастрофой регионального уровня". Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, выступая в Верховной раде.

"Правительство тесно работает с главой Львовской обладминистрации. Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будет рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня", – цитирует УНИАН министра.

По ее словам, уже есть договоренность о созыве областного совета, на котором будет обсуждаться вопрос о выделения денег на поддержку людей, которые не получали зарплату в прошлом отопительном сезоне.

"Чтобы они согласились выйти работать. Также из других коммунальных предприятий области будут направлены бригады для решения технических проблем. Также будет урегулирован вопрос поставки электроэнергии с "Укрзализныци". Поэтому мы работаем над решением этой ситуации. Люди будут с теплом", – заверила пани Бабак.

Как уточняет украинский "Обозреватель", без отопления, кроме Нового Роздола, остался еще Новояворивск. Издание отмечает, что всему виной долги перед местной ТЭЦ. Чтобы обратить внимание на существующую проблему, жители городов готовы перекрыть трассы.

Согласно данным управления статистики Львовской области за 2019 год, в городе Новый Роздол проживают почти 30 тыс. человек.