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Интимную жизнь украинцев возьмут под контроль

Секс украинцев возьмут под жесткий контроль
Фото: www.globallookpress.com
Все отношения будут фиксироваться в специальном реестре

Все увлечения граждан Незалежной будут отслеживаться. А их интимная жизнь потеряет сокровенность. Правда, лишь в том случае, если предложение местного юриста Андрея Хилько воспримут всерьез в правительстве. 

Адвокат придумал, как ему кажется, прекрасную идею о создании "секс реестра". База данный, полагает автор проекта, позволит государству быть в курсе постельного режима своих граждан. 

Подробно о своей инициативе Хилько написал в Facebook. Защитник подчеркнул, что регистрация в системе должна проводиться на добровольной основе. Для этого достаточно будет скачать специальное мобильное приложение и отмечать там свои связи.

Зафиксировав стадию "начала отношений", затем пользователь указывает ФИО, дату рождения и телефон. При этом подтвердить статус необходимо обоим партнерам с помощью смс-кодов. 

Слишком частые гости приложения, которые будут регистрировать роман за романом, заработают соответствующую репутацию. Также будет список с распространителями болезней, чтобы предупредить здоровых партнеров. 

Пользователей приложения Хилько предлагает поощрять бесплатным лечением от венерических заболеваний, психологической поддержкой и бесплатными семинарами по созданию семьи. Кроме того, уверен автор идеи, "секс реестр" защитит жертв насилия через кнопку SOS. 

Ксения АНДРЕЕВА
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