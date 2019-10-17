СБУ нашла шпионов, которые докладывали в РФ о состоянии гособоронзаказов для украинской армии

Служба безопасности Украины открыла расследование в отношении бывшего замминистра экономического развития и торговли, подозреваемого в работе на спецслужбы России.

Как пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы следствия, деятельность чиновника могла быть направлена на срыв производства крупнокалиберных снарядов. Дело открыто по статье "О государственной измене".

По информации издания, с 2017 г. по настоящее время экс-замминистра вместе с гражданином США, украинцем по происхождению, являющемся представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека"", оказывали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что еще в августе 2015-го американец якобы выполнял задание Москвы – прямиком приехал из России – по получению данных о планах поставок оружия и боеприпасов в украинскую армию, для чего наладил контакты с представителями министерств и госкомпаний, которые участвовали в реализации оборонного заказа. Российский "шпион" с паспортом США выяснил планы Киева о серийном производстве снарядов и вступил в сговор с директором госпредприятия и экс-замминистром экономики.

По версии СБУ, участники преступной схемы не собирались поставлять ВСУ оборудование, зато организовали заключение секретного контракта между ГП "Безпека" и заводом "Артем" на выполнение гособоронзаказа. Как следует из договору, на завод должны были поставить технические средства, позволяющее производить корпуса снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

СБУ в настоящее время анализирует контракты.

Как отмечает "УН", директором "Украинского центра "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечавшим за оборонную сферу с июля 2016-го по сентябрь 2019-го, был Юрий Бровченко.