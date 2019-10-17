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Верховная рада оказалась бессильна перед "Миротворцем"

Скандальный портал продолжит работать

Украинский парламент не имеет полномочий закрывать сайты. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ответ на призыв запретить националистический интернет-ресурс "Миротворец".

"Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрывать как информационные, так и другие сайты у нас полномочий нет. И я не уверен, что они необходимы Верховной раде", - указал Разумков. 

Ранее представитель миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро призвал нардепов запретить сайт "Миротворец".

"Миротворец" скандально известен своим "черным списком", в который вносит россиян, критикующих Украину, ополченцев ДНР и ДНР, артистов, гастролирующих в Крыму, и т.п. Сайт не имеет статуса госоргана, однако пограничники Незалежной часто не пускают в страну людей из опубликованного списка. 

Николай ВИКТОРОВ
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