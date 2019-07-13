Малахов разозлил украинцев

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Андрей Малахов разгневал правительство Украины из-за слов о телемосте между Москвой и Киевом. В итоге его внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Отмечается, что Малахов попал туда за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".
Сам телеведущий пока никак не отреагировал на данную новость.
Напомним, что в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" 7 июля было объявлено, что 12 июля состоится телемост Киев – Москва "Надо поговорить!". Планировалось, что трансляция пройдет совместно с украинским телеканалом NewsOne. В Москве ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, а в Киеве – Василий Голованов и Елена Кирик.
Идея о проведении телемоста вызвала бурные протесты украинских политиков. Голованову и Кирик начали поступать угрозы со стороны националистов. радикалы также устроили беспорядки у здания, где расположен офис телекомпании NewsOne.
Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить