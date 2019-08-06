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Панама подозревает Порошенко в отмывании денег

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Республика возбудила уголовное дело против экс-президента Украины

Панамские правоохранительные органы подозревают Петра Порошенко в отмывании денег. Об этом заявил юрист Андрей Портнов.

Экс-замглавы администрации бывшего главы Незалежной Виктора Януковича рассказал в Facebook о том, что Панама сначала лишь изучала возможность того, что Порошенко, а также его окружение, скрывал в этом государстве "преступные доходы, активы и собственность", что позволяло не платить налоги на Украине и отмывать похищенные средства.

А когда Портнов, по его собственным словам, дал присягу адвокату, рассказав о всех преступлениях Порошенко, то правоохранительные органы Панамы решили возбудить уголовное дело.

"Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", – подчеркнул Портнов.

Он надеется, что прокуратура Незалежной потребует арестовать все активы Порошенко за рубежом.

Против экс-лидера украинцев возбуждено более 11 дел. Последнее связано с его отдыхом на Мальдивах. Госбюро расследований Украины уже подтвердило, что расследует возможность того, что Порошенко пересекал границу по поддельным документам. 

Полина ИВАНОВА
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