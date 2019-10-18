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На Украине наблюдается активное шевеление в стане бывшего президента Петра Порошенко – кто-то замечен с поклажей на границе, кто-то еще собирает нажитое нелегким трудом добро. Так, в течение всего сегодняшнего дня очевидцы наблюдали, как из особняка "шоколадного короля" в элитном поселке Козин под Киевом вывозили имущество.
"По официальной версии – экс-президент переезжает из своего дворца в другое место. Реальная ситуация заключается в том, что Петр Порошенко готовится к побегу за границу. После серии громких задержаний Петр Порошенко решил обезопасить свое имущество, картины и драгоценности", – сигналит Telegram-канал "Разведчик".
Автор отмечает, что ранее в ночь на пятницу, 18 октября, Украину "покинул ближайший соратник и бизнес-партнер" хозяина "Рошена" "Игорь Кононенко, который в определенных кругах имеет кличку Лысый". Необходимо добавить, что этого гражданина, фамилия которого фигурирует во многих уголовных делах, накануне задержали в аэропорту "Борисполь" по просьбе НАБУ, однако все-таки отпустили и он благополучно вылетел в Стамбул, пишет издание "Украина.ру".
Чего не скажешь о другом соратнике и бизнес-партнере Петра Алексеевича – экс-замсекретаре Совета национальной безопасности и обороны Олеге Гладковском, более известном своей родовой фамилией Свинарчук. Именно его местные СМИ называют серым кардиналом "Блока Петра Порошенко" и одним из "смотрящих" пятого лидера нации за рядом отраслей экономики и политики страны. Этот пан так засветился в деле хищений на "Укроборонпроме", что ему не позволили уехать дальше "Борисполя".
Что касается самого главного по украинскому шоколаду, то его частные поездки в Лондон объясняются тем фактом, что он усиленно ищет надежного укрытия.
"Экс-гарант хлопочет о гарантиях безопасности для себя и своей семьи. Вообще-то Британия радостно встречает всех людей с большими деньгами, и не особо интересуется их происхождением. Проблемы возникнут через пару лет, когда у доверчивого "инвестора" начнутся проблемы со следственными органами на родине. Тогда его будут потрошить с обеих сторон", – считает бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.
Впрочем, Петр Алексеевич пока может спать спокойно. Как заявил сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка, для уголовного преследования лидера партии "Европейская справедливость" собрано недостаточно доказательств.
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