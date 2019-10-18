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Украина продолжает стремительно терять население

Население Незалежной продолжает сокращаться
Фото: www.globallookpress.com
Статистика безжалостно фиксирует отток граждан из страны и чудовищный показатель смертности над рождением

За восемь месяцев текущего года Украина "потеряла" еще 177 тыс. человек. Численность населения на 1 сентября составляет 41,976 млн жителей. Об этом сообщает Госслужба статистики страны.

"В течение января – августа 2019 г. численность населения уменьшилась на 177,0 тыс. лиц", – говорится в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.

Также отмечается, что на Украине на 100 умерших приходится 53 родившихся.

Ранее сегодня появились данные прогноза численности населения Незалежной на период до 2024 г., подготовленные Международным валютным фондом. В материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook) утверждается, что через пять лет в стране будет проживать 41,039 млн человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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