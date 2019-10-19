Политик нагло врал доверчивым европейцам

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что Петр Порошенко всегда врал о выполнении страной Минских соглашений по Донбассу.

По ее словам, Зеленский в отличии от бывшего президента выполняет все обязательства и стремится к разрешению конфликта на востоке.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить",

– сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что для прекращения войны Киеву нужно наладить отношения с Москвой "во всех возможных форматах".

Напомним, что в 2014 году власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.