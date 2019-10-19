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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что Петр Порошенко всегда врал о выполнении страной Минских соглашений по Донбассу.
По ее словам, Зеленский в отличии от бывшего президента выполняет все обязательства и стремится к разрешению конфликта на востоке.
"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить",
– сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Она подчеркнула, что для прекращения войны Киеву нужно наладить отношения с Москвой "во всех возможных форматах".
Напомним, что в 2014 году власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
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