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Раскрыт главный обман Порошенко

Раскрыт главный обман Порошенко
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик нагло врал доверчивым европейцам

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что Петр Порошенко всегда врал о выполнении страной Минских соглашений по Донбассу.

По ее словам, Зеленский в отличии от бывшего президента выполняет все обязательства и стремится к разрешению конфликта на востоке.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить",

сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что для прекращения войны Киеву нужно наладить отношения с Москвой "во всех возможных форматах".

Напомним, что в 2014 году власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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