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Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский советует украинцам обратить внимание на собственные проблемы, а не искать их в других странах.
На заседании Генассамблеи ООН представитель Незалежной заявил о якобы нарушениях прав журналистов в Крыму.
"Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьез заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране",
– цитирует Стржижовского РИА ФАН.
По его словам, в последнее время все больше международных организаций высказывают претензии Киеву, на которые власти должны начать реагировать.
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