В организации отреагировали на высказывания Киева против Москвы

Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский советует украинцам обратить внимание на собственные проблемы, а не искать их в других странах.

На заседании Генассамблеи ООН представитель Незалежной заявил о якобы нарушениях прав журналистов в Крыму.

"Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьез заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране",

– цитирует Стржижовского РИА ФАН.

По его словам, в последнее время все больше международных организаций высказывают претензии Киеву, на которые власти должны начать реагировать.