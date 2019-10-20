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Над украинцами издеваются в Европе

Над украинцами издеваются в Европе
Фото: www.globallookpress.com
Граждан Незалежной не желают видеть в странах Старого Света

Украинцы спешно покидают страну ради заработка, однако в Европе их никто видеть не хочет. Граждане Незалежной пожаловались на унижения в Польше из-за их национальности.

Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько утверждает, что поляки избивают, унижают и даже убивают украинцев.

"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься",

цитирует его портал "Обозреватель".

По его словам, полиция никак не реагирует и не наказывает поляков.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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