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Украинцы показали испытания нового беспилотника

Аппарат стреляет двумя гранатометами

На Украине показали испытания нового ударного беспилотника "Демон". На кадрах дрон поднимается в небо и стреляет двумя гранатометами РПГ-22.

Отмечается, что беспилотник сможет наносить удары по противнику и разведывать местность.

При этом максимальная дальность стрельбы из гранатомета составляет 250 метров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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