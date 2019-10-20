Украинцы показали испытания нового беспилотника

Аппарат стреляет двумя гранатометами

На Украине показали испытания нового ударного беспилотника "Демон". На кадрах дрон поднимается в небо и стреляет двумя гранатометами РПГ-22.

Отмечается, что беспилотник сможет наносить удары по противнику и разведывать местность.

При этом максимальная дальность стрельбы из гранатомета составляет 250 метров.