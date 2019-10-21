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Зеленского осмеяли из-за плохо одетой жены

В жакете с бомжа: Зеленского обсмеяли из-за бедно одетой жены
Владимир Зеленский с супругой. Фото: president.gov.ua
продолжениеДонбасс без автономии станет победой Украины над Россией
Первую леди сравнили с чучелом

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию.

Лидера страны в поездке сопровождает его жена Елена. На фотографиях, опубликованных в аккаунте Офиса Президента в Twitter, они вместе выходят из самолета, держась за руки.

Наряды Елены нередко критикуют в Сети то за выбранный фасон, то за размер. В этот раз образ первой леди страны также не остался без внимания.

"Скажите первой леди, пусть привокзальном бомжу жакет отдаст назад", "У этого жмыха нет денег одеть свою бабу нормально? Она ж торговый бренд, как он ею торговать собрался?", "Ленка опять в старческом наряде. Жакетка у нее одна и та же на все случаи", "Зачем ещё и в Японии позориться?", "Опять как чучело одета. Что на ней за шаровары в этот раз?",

раскритиковали наряд Елены Зеленской в комментариях.

В рамках визита 21-24 октября Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Карина СИРАЗОВА
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