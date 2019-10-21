Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию.
Лидера страны в поездке сопровождает его жена Елена. На фотографиях, опубликованных в аккаунте Офиса Президента в Twitter, они вместе выходят из самолета, держась за руки.
Наряды Елены нередко критикуют в Сети то за выбранный фасон, то за размер. В этот раз образ первой леди страны также не остался без внимания.
"Скажите первой леди, пусть привокзальном бомжу жакет отдаст назад", "У этого жмыха нет денег одеть свою бабу нормально? Она ж торговый бренд, как он ею торговать собрался?", "Ленка опять в старческом наряде. Жакетка у нее одна и та же на все случаи", "Зачем ещё и в Японии позориться?", "Опять как чучело одета. Что на ней за шаровары в этот раз?",
– раскритиковали наряд Елены Зеленской в комментариях.
Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY— Офіс Президента (@APUkraine) 21 октября 2019 г.
В рамках визита 21-24 октября Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения