Первую леди сравнили с чучелом

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию.

Лидера страны в поездке сопровождает его жена Елена. На фотографиях, опубликованных в аккаунте Офиса Президента в Twitter, они вместе выходят из самолета, держась за руки.

Наряды Елены нередко критикуют в Сети то за выбранный фасон, то за размер. В этот раз образ первой леди страны также не остался без внимания.

"Скажите первой леди, пусть привокзальном бомжу жакет отдаст назад", "У этого жмыха нет денег одеть свою бабу нормально? Она ж торговый бренд, как он ею торговать собрался?", "Ленка опять в старческом наряде. Жакетка у нее одна и та же на все случаи", "Зачем ещё и в Японии позориться?", "Опять как чучело одета. Что на ней за шаровары в этот раз?",

– раскритиковали наряд Елены Зеленской в комментариях.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) 21 октября 2019 г.

В рамках визита 21-24 октября Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

