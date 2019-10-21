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Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией

Донбасс без автономии станет победой Украины над Россией
Фото: www.globallookpress.com
Киев не отказался от идеи поставить Москву на колени

Говорить о реальном начале урегулирования отношений Незалежной и России можно будет лишь после того, как президент РФ приедет на Украину и признает свою вину за все. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Российский президент … склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется. Это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирения между народами Украины и России", – заявил Кулеба в эфире "Радио Свобода".

Помимо этого, Киев намерен добиваться победы еще по двум пунктам. Первый – это "деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины". Второй – "деоккупация и возвращении Крыма".

"Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, она началась из Крыма. И тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую государственную измену, которая предусмотрена Уголовным кодексом", – подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ
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