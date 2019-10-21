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Главу Незалежной Владимира Зеленского страшно приглашать на международные мероприятия. Где он появится – жди беды. На это первыми обратили внимание украинские СМИ сразу после выборов в апреле 2019 г., с тех пор подтверждения "черной силе" президента находятся с завидной регулярностью. Вот и теперь – Зеленский с супругой приехали на интронизацию японского императора Нарухито, а вслед за ними к стране потянулись мощнейшие тайфуны Неогури и Буалой, сообщает "Обозреватель".
Ранее с визитом Зеленского связали сгоревший Норт-Дам де Пари во Франции, землетрясение в Турции и другие неприятности:
"Побывал в Германии – у Меркель начались припадки.
Побывал в Одессе – пляжи фекалиями залило.
Прилетел в США – Трампу начали импичмент",
– приводит "Царьград" высказывания пользователей Сети.
"Не президент, а стихийное бедствие", "несчастливый президент" – пишут украинцы про своего лидера. Многие рекомендуют ему сидеть дома. Впрочем, такие рекомендации Зеленскому дают не только из-за беспокойства за иностранных партнеров, но и в связи с образом первой леди Украины Еленой Зеленской, которую часто стыдят за безвкусицу.
Надо сказать, прежний глава Незалежной Петр Порошенко тоже оказывал негативное воздействие на окружающих, но ограничивался малым – обычно в его присутствии люди падали в обморок.
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