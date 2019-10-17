Новому президенту Незалежной посоветовали прекратить демагогию

Фронтмен известной украинской группы и по совместительству депутат Верховной рады Святослав Вакарчук призвал президента страны Владимира Зеленского перейти от слов к делу. По мнению музыканта, глава государства слишком много говорит.

"Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей – к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации",

— цитирует Вакарчука "Украинская правда". Его заявление тут же породило массу острот.

"Дела Зеленский начнёт творить в четвертом сезоне так что пока смотрите первые три", "Совсем что ли???? дела которыми все на Украине занимаются лучше не показывать ни кому", "Скоро Новый год, корпоративы пойдут, вот там Зеля себя и покажет", "Кукла Порошенко пожурила куклу Коломойского", "Музыкант предложил клоуну заняться делом. Видимо спеть дуэтом", – отреагировали на сообщение читатели RT (орфография и пунктуация авторов оригинальны).



Между тем свое политическое формирование лидер рок-коллектива и партии "Голос" назвал "надпозицией".

"Мы сознательно не ставим себя в ситуацию "а Баба Яга против", потому что порой многим политическим силам выгодно себя позиционировать как оппозицию к действующей власти", – заявил исполнитель.

Напомним, новый парламент Незалежной утвердили 29 августа 2019 г. В него вошло пять крупных фракций: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".