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В Киеве предпочли отказаться от Донбасса

В Киеве предпочли отказаться от Донбасса
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский расшаркался перед японцами на фоне давления на Россию
От шахтерского края предложили отгородиться стеной

Украина и Донбасс говорят на разных языках, поэтому не стоит стараться их примирить. Такое мнение высказал украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский.

По его словам, власти Незалежной сейчас навязывают свою волю как жителям неподконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областей, так и остальным украинцам.

"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – пояснил Мухарский в эфире ObozTV.

По мнению телеведущего, людей, которые поддержали создание ЛНР и ДНР, "не надо трогать":

"Они выбрали Россию – пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Пусть живут в своей парадигме "русского мира", – призвал Мухарский.

Ранее Киеву предложили отгородиться от Донбасса минным полем и превратить регион в "головную боль" Москвы.

Николай ВИКТОРОВ
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