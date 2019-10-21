Зеленский расшаркался перед японцами на фоне давления на Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Токио поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за поддержку Незалежной и сохранение антироссийских санкций.
"Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины",
– сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский также рассказал о "последних сдвигах в направлении прекращения войны и достижения мира" в Донбассе.
Стороны обсудили инвестиции японской стороны в развитие инфраструктуры Украины. Зеленский поблагодарил за материальную помощь в 1,8 млрд долларов, а также за смягчение визового режима для граждан Украины. Премьер-министр Японии дал положительную оценку реформам, которые были проведены на Украине, а также заверил в дальнейшей поддержке, сообщает РИА ФАН.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским премьером Синдзо Абэ в рамках визита 21–24 октября в Токио. Он также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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