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Зеленский идет дорогой Порошенко в вопросе решения ситуации в Донбассе

Зеленский в вопросе Донбасса скачет путем своего предшественника
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеКиев добился согласия от МВФ
Действующему главе Незалежной посоветовали юридически разобраться с произошедшим в стране пять лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский в решении вооруженного конфликта в Донбассе следует порочным путем экс-лидера нации Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время", – сказал оппозиционный политик в эфире программы "По сути" на телеканале "112", запись которого выложена в YouTube.

Он считает, что нынешней власти не удастся урегулировать ситуацию в стране, "не определив причину" случившегося. По его мнению, сначала Киеву необходимо дать правовую оценку событиям, произошедшим на Украине в 2014 году.

"У юристов все просто: законно, незаконно, конституционно, неконституционно. Ответьте на вопрос, что произошло в 14-ом году, и отсюда давайте скакать", – отметил депутат.

Здесь журналист напомнил Кузьмину, что украинцы уже "скакали" пять-шесть лет назад. "Это когда "хто не скаче, той москаль"? Это не те скачки", – подчеркнул оппозиционер.

На днях бывший депутат Рады, экс-наводчица Надежда Савченко заявила, что Порошенко долгое время врал, будто Незалежная выполняет минские соглашения. По ее словам, действующий глава государства, в отличие от своего предшественника, реально пытается выполнять положения данного документа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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