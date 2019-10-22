Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Я дебил": украинский министр сделал шокирующее признание

Тимофей Милованов. Кадр youtube.com
продолжениеКрымских татар пугают облавами на Крымском мосту
Заявление госслужащего вызвало возмущение

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом. Это произошло после слов министра о влиянии выступлений "Квартала 95" на инвестиционный климат в стране.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу",

цитирует Depo.ua ответ Милованова на вопрос журналистки о заявлении Коломойского. По словам политика, он не обижается на олигарха, а скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой считает исчерпанным. Министр заявил, что все стороны высказались по поводу инцидента и представили свое мнение.

Ранее, 21 октября, Игорь Коломойский призвал Милованова уйти в отставку, передает "Царьград". По его словам, заявление госслужащего показывает его уровень квалификации как главы министерства. "Другого слова, как "дебил", для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине – дебил", – заявил Коломойский.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей