"Я дебил": украинский министр сделал шокирующее признание

Заявление госслужащего вызвало возмущение

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом. Это произошло после слов министра о влиянии выступлений "Квартала 95" на инвестиционный климат в стране.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу",

– цитирует Depo.ua ответ Милованова на вопрос журналистки о заявлении Коломойского. По словам политика, он не обижается на олигарха, а скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой считает исчерпанным. Министр заявил, что все стороны высказались по поводу инцидента и представили свое мнение.

Ранее, 21 октября, Игорь Коломойский призвал Милованова уйти в отставку, передает "Царьград". По его словам, заявление госслужащего показывает его уровень квалификации как главы министерства. "Другого слова, как "дебил", для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине – дебил", – заявил Коломойский.

