Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крымских татар пугают облавами на Крымском мосту

Крымских татар пугают облавами на Крымском мосту
Фото: most.life
УкрСМИ раздувают антироссийский скандал

Сообщение о задержании жителей Крыма при подъезде к переправе через Керченский пролив вызвали бурную реакцию украинских СМИ.

Скандал спровоцировал ресурс "Крымская солидарность", выступающий против воссоединения полуострова с Россией:

"22 октября на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в Крым был остановлен автомобиль, в котором находились жители Крыма Османов Ансар, Сулейманов Амет, Керимов Али", сообщается в Facebook с указанием, что граждане "удерживаются".

Как оказалось, группу мужчин, ехавших ночью, остановили для проверки документов. Выяснилось, что они следуют из Ростова-на-Дону, где накануне проходило судебное заседание по делу террористической группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).

К 10.00 по местному времени всех отпустили. Однако УкрСМИ продолжили публиковать новости о задержании людей на Крымском мосту  и облавах в отношении крымских татар.

Террористическая ячейка была выявлена и обезврежена в Крыму в 2017 году.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Российский ледокол попал в шторм у берегов Норвегии

На борту – 33 человека

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей