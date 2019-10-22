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Сообщение о задержании жителей Крыма при подъезде к переправе через Керченский пролив вызвали бурную реакцию украинских СМИ.
Скандал спровоцировал ресурс "Крымская солидарность", выступающий против воссоединения полуострова с Россией:
"22 октября на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в Крым был остановлен автомобиль, в котором находились жители Крыма Османов Ансар, Сулейманов Амет, Керимов Али", – сообщается в Facebook с указанием, что граждане "удерживаются".
Как оказалось, группу мужчин, ехавших ночью, остановили для проверки документов. Выяснилось, что они следуют из Ростова-на-Дону, где накануне проходило судебное заседание по делу террористической группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).
К 10.00 по местному времени всех отпустили. Однако УкрСМИ продолжили публиковать новости о задержании людей на Крымском мосту и облавах в отношении крымских татар.
Террористическая ячейка была выявлена и обезврежена в Крыму в 2017 году.
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