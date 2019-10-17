Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США и Турция договорились об отмене операции в Сирии

Анкара дожала курдов: США и Турция договорились об отмене операции в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Американцы убедили Эрдогана, что курдские формирования сложат оружие

Турция остановит свою операцию на северо-востоке Сирии и предоставит пять дней бойцам Рабочей партии Курдистана, чтобы выйти в безопасную зону. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на брифинге по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG ", – цитирует РИА "Новости" посланца Вашингтона.

Стороны, в частности, договорились, что американцы будут способствовать отводу курдских формирований (надо полагать те воины Пентагона, которые драпали с двух своих баз в Манбидже и Кобани). Демаркационная линия, за которую выведут курдов, пройдет примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Отмечается, что курдские формирования дали гарантии Вашингтону об их организованном отходе от турецкой границы.

Пенс также сообщил об отсутствии планов у Белого дома вести военные действия на северо-востоке САР, пообещав и ограничиться дипломатией.

Помимо этого, Анкара может надеяться, что Вашингтон не будет вводить новых санкций, более того, президент США Дональд Трамп готов снять предыдущие рестрикции, но по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от Штатов "то, что хотела". По его словам, курды в САР сдадут оружие, а после отвода сил можно будет говорить о завершении операции "Источник мира".

Весьма емко о происходящем написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный: "Оп. Турция дает 120 часов курдам на то, чтобы уйти из буферной зоны (30-40 км.) Результат визита Пенса. Думаю, что сейчас до конца понимают ситуацию 3-8 человек в мире".

Действительно, очень хочется увидеть, куда именно уходят курды и как они сдают оружие. И да, ранее стало известно, что России американцы приготовили санкции из-за вторжения турков в Сирию.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грузины призвали власти сделать адекватные шаги к России

Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей