Американцы убедили Эрдогана, что курдские формирования сложат оружие

Турция остановит свою операцию на северо-востоке Сирии и предоставит пять дней бойцам Рабочей партии Курдистана, чтобы выйти в безопасную зону. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на брифинге по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG ", – цитирует РИА "Новости" посланца Вашингтона.

Стороны, в частности, договорились, что американцы будут способствовать отводу курдских формирований (надо полагать те воины Пентагона, которые драпали с двух своих баз в Манбидже и Кобани). Демаркационная линия, за которую выведут курдов, пройдет примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Отмечается, что курдские формирования дали гарантии Вашингтону об их организованном отходе от турецкой границы.

Пенс также сообщил об отсутствии планов у Белого дома вести военные действия на северо-востоке САР, пообещав и ограничиться дипломатией.

Помимо этого, Анкара может надеяться, что Вашингтон не будет вводить новых санкций, более того, президент США Дональд Трамп готов снять предыдущие рестрикции, но по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от Штатов "то, что хотела". По его словам, курды в САР сдадут оружие, а после отвода сил можно будет говорить о завершении операции "Источник мира".

Весьма емко о происходящем написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный: "Оп. Турция дает 120 часов курдам на то, чтобы уйти из буферной зоны (30-40 км.) Результат визита Пенса. Думаю, что сейчас до конца понимают ситуацию 3-8 человек в мире".

Действительно, очень хочется увидеть, куда именно уходят курды и как они сдают оружие. И да, ранее стало известно, что России американцы приготовили санкции из-за вторжения турков в Сирию.

