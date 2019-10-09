Анкара пошла на курдов под лозунгом "Источник мира"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган начал трансграничную операцию на территории Сирии, о чем сообщил в своем Twitter в среду, 9 октября.

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана – ред.), СНС ("Силы народной самообороны") и "Даиш" (арабское наименование запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство")", – написал Эрдоган.

Он добавил, что целью новой операции Анкары является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

"Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим местные общины от террористов", – возвестил турецкий лидер.

По данным телеканала CNN Turk, операция "Источник мира" началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований СНС. Сообщается, что самолеты F-16 отбомбились в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

