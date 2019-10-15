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Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный "привет" россиянам

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный
Фото: www.globallookpress.com
Бравые военные Пентагона с позором покинули Манбидж, проявив себя как подзаборные хулиганы

Американские военнослужащие показали себя во всей красе, оставив на брошенной базе в Манбидже "настенную графику", посвященную России. Об этом говорится в репортаже спецкора информагентства "ANNA-News" в Сирии Фаделя Насрала.

Журналист разместил пятиминутный ролик лагеря американцев, которые столь быстро его покинули, что оставили почти полные холодильники с едой, спортивные тренажеры и прочее оборудование.

"А вот эта фотография вызвала наибольший интерес в нашей редакции. Послание очевидно. Пингвины, как всегда, красноречивы! " – отмечается в конце репортажа. (Во исполнение законодательства РФ мы даем ссылку только на первую страницу агентства на YouTube-канале).

Там мы видим снимок одной из досок в помещениях военной базы, на которой маркером нарисован флаг РФ, рядом слово на русском языке, обозначающего лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, и подпись "Comrades likes dudes". Также присутствует изображение мужского полового члена в цветах триколора.

Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России. На третьей доске обнаружился хештег #СССР.

Напомним, представители Пентагона в срочном порядке покинули укрепленную якобы на долгие времена военную базу Манбидж утром 15 октября. Сейчас город и окрестности находятся под полным контролем САА.

Елена УСОВА
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