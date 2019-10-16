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Американские подожгли свою военную базу в Сирии

Да не достанься же ты врагу: американцы спалили свою базу в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Драпающие впопыхах от военных действий воины Пентагона, решили не оставлять победителям содержимое в холодильниках и граффити в казармах

В сирийском регионе Кобани американские военные срочно покинули свою базу в Хараб Ашк. Сверкая пятками они успели ее поджечь.

Судя по всему, американцы увидели вчерашние видеорепортажи, снятые сирийскими и российскими журналистами на другой базе Пентагона – в Манбидже, откуда они также сбежали, но успели много чего оставить, в том числе, почти полные холодильники, коробки с сухпайками, спортивные снаряды, а также непристойные надписи на русском языке и похабные картинки с триколором.


"Военкора Олега Блохина журналисты и зрители обозвали "бойцом ЧВК", а сегодня американские военнослужащие, видимо, решили не дать ему снять новый ролик из "оплота демократии" и поэтому сжигают то, что не могут вывезти", – констатирует издание "Русская весна".

Как сообщает ТАСС, ранее в среду, 16 октября, российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые патрулировали в городе Манбидж, расположенного в восточной части провинции Алеппо. Также отмечается, что военнослужащие армии САР заняли две бывшие базы американских сил в Манбидже.

Елена УСОВА
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