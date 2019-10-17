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Американцы сбросили бомбы на свою базу в Сирии

Американцы сбросили бомбы на Сирию после позорного бегства
Фото: flickr.com/matt_hecht
В Пентагоне решили не оставлять следов

ВВС США разбомбили свой склад боеприпасов, оставленный при отступлении сил коалиции в Сирии.

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил спикер коалиции полковник Майлс Кэггинс. По его словам, удар был нанесен 16 октября, чтобы уничтожить пригодность объекта для военного использования.

СМИ ранее сообщили, что американские военные подожгли свою базу в сирийском Хараб Ашк. До этого они ушли с базы в Манбидже, оставив продовольствие, спортивные тренажеры, а также непристойные надписи на русском языке и неприличные картинки. По-видимому, на этот раз было принято решение убрать все за собой.

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", выступив против против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и Исламского государства (организация, запрещенная в РФ). Турецкая авиация провела бомбардировку нескольких сирийских городов, после этого  было развернуто сухопутное наступление. Американские военные покинули районы проведения операции. 

Валентина МАЙОРОВА
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