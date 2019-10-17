Курды выдадут секреты американского спецназа русским

В США расстроились, что на их бывших базах теперь хозяйничает военная полиция РФ

Секреты американских спецназовцев, которые спешно оставили свои базы, а вместе с тем и сомнительные художества, могут попасть в руки российских спецслужб.

Как пишет Military Times, это вопрос серьезно беспокоит руководство Пентагона, так как американские военные в течении пяти лет передавали курдам свои секреты, тактические приемы, методы и технические особенности сбора разведанных.

Кроме того, курды могут сдать русским оперативников, работающих на севере Сирии, хотя их имена могут быть изменены. Как известно, американцы помогли создать Yekineyen. Так называется курдское антитеррористическое подразделение, которое эффективно противостояло боевикам. Параллельно американцы снабжали курдов стрелковым оружием, ПТУРами и приборами ночного видения.

Истребители ВВС США неслучайно разбомбили свою же бывшую базу. По официальной версии, на ней были уничтожены боеприпасы и военная техника, но могли быть и секретные данные. Базу в Манбидже американцы оставляли в спешке, и судя по всему, приказ начальства пришелся им не по душе.