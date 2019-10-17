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Трампа обвинили в содействии Путину в Сирии и на Украине

Пелоси обвиняет: Трамп открыл дорогу Путину на Ближний Восток и Украину
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны детали ругани в Белом доме между "нервной" спикершей палаты представителей и "истеричным" главой Белого дома

Президент России Владимир Путин и вся наша страна получают выгоду от действий американского лидера Дональда Трампа в Сирии и на Украине. С такими упреками выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Так она объяснила случившийся ранее скандал в Белом доме во время встречи законодателей по САР с главой государства.

"Я заявила президенту, что обеспокоена тем, что все дороги, похоже, ведут к Путину", – сказала Пелоси журналистам.

"Русские очень долго и безуспешно пытались получить плацдарм на Ближнем Востоке, и теперь президент дал им такую возможность, обратившись к ним за поддержкой в Сирии", – цитирует РИА "Новости" обиженную демократку.

Отметим, что Трамп никогда не обращался к Путину за поддержкой, однако на днях он заявил, что если Москва или кто-либо еще, в том числе Наполеон Бонапарт, готов помогать сирийским курдам оказывать сопротивление Турции, он не против.

"Русские также получали выгоду от любой задержки в помощи или одобрении США в отношении Украины. Опять же, Путин получает выгоду. Русские и Путин получили выгоду, когда президент усомнился в нашей приверженности НАТО", – как мантру залепетала Пелоси.

Свою версию скандала описал и сам хозяин Овального кабинета, выразив беспокойство о состоянии здоровья демократки.

"Нэнси Пелоси срочно нужна помощь. То ли у нее что-то не так "наверху" (с головой – ред.), то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" - написал Трамп в Twitter.


Также лидер нации разместил несколько снимков с этой встречи, на одном из которых Пелоси, стоя у стола, что-то доказывает главе Белого дома. Это фото Трамп озаглавил так: "Истерика нервной Нэнси!"


По свидетельству еще одного присутствовавшего при этом базаре, а именно лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, истерика была как раз у президента. По его словам, он назвал назвал Пелоси третьесортным политиком, пишет ТАСС.

Напомним, американка уже неоднократно говорила, что "все дороги ведут к Путину". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре высказал подозрение, что это "очевидная для всех паранойя".

Наталья КУРИПКО
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